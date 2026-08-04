出入国在留管理庁はきょう（4日）、外国人の永住許可要件に関するガイドライン案を公表しました。許可要件を厳格化し、年収が日本人世帯の平均を上回ることなどを求めています。現在のガイドラインでは、永住許可の要件を、▼独立の生計を営めること、▼素行が善良であること、▼日本の国益に合うと規定していますが、永住を許可された人の日本語能力が低かったり、生活保護を受給する事例が相次いでいることなどを受けて、出入国