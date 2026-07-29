九州新幹線が全線で運転を見合わせていることにあわせて、日本航空はきょうの夕方以降に福岡ー鹿児島間の臨時便を運航することを決めました。臨時便は、▼福岡空港を午後4時半発と▼鹿児島空港を午後6時10分発の1往復が設定されています。また日本航空グループの日本エアコミューターでも、▼鹿児島空港を午後7時10分発と▼福岡空港を午後8時45分発の1往復を臨時便として運航するということです。九州新幹線は、全線で運転見合わせ