青森県八戸市の「みちのく記念病院」で2023年、患者間の殺人を隠蔽した事件に関連し、加害者と被害者の身体を違法に拘束したとして、青森県警が逮捕監禁の疑いで看護師を書類送検したことが3日、捜査関係者への取材で分かった。