―［連載『孤独のファイナル弁当』］― 『孤独のグルメ』原作者で、弁当大好きな久住昌之が「人生最後に食べたい弁当」を追い求めるグルメエッセイ。今回『孤独のファイナル弁当』として取り上げるのは「崎陽軒のギヨウザ」。果たして、お味はいかに？◆孤独のファイナル弁当 vol.38「崎陽軒の「ギヨウザ」を買ってみた」長野に行く用事があり、午前中に出かけた。立川で特急に乗り換え。時間があったので駅構内で弁当を買って、