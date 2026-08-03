先月28日の地震で震度7を観測した熊本県氷川町では、地震の際、自宅にいた16歳の女子高校生が亡くなりました。地震によって転倒したことが原因とみられています。【映像】亡くなった女子高校生・平山愛琉さん平山愛琉さんの父親「まだ信じられないというのが第一。優しい子で、私が疲れて帰ってきて、マッサージして欲しいなって言ったら、いいよって」高校1年生の平山愛琉さん（16）は先月28日の地震直後、氷川町にある自宅の