アメリカワシントン州で相次いで発生している大規模な山火事で、これまでに1000平方キロメートル以上が焼失し、およそ6万5000人が避難しています。【映像】鎮火のめどがたたない大規模な山火事CNNなどによりますと、1日から3日までにワシントン州の17箇所で山火事が発生し、これまでに東京都のおよそ半分にあたる1000平方キロメートルが焼失しました。現在もシアトルに次ぐ第2の都市、スポケーン近郊で大規模な山火事が発生