今年4月に俳優・廣瀬智紀との離婚を発表した元AKB48で俳優の川栄李奈が7月25日、自身のインスタグラムを更新。タイ旅行でのオフショットを公開したが、その胸元に見えた小さな"変化"が注目を集めている。左側のデコルテにワンポイントデザイン川栄は《初日全力すぎて夜ソファで気絶しました。ここ凄い好きな場所だったな〜》とつづり、タイ・バンコクにある人気アトラクション『ジュラシック・ワールド・ザ・エクスペリエンス