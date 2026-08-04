捜査対象の女性・Aさんとの「不適切な関係」を指摘され、懲戒免職処分となった元東京地検特捜部のエース検事・西田将仁氏。「週刊新潮」は、西田氏とAさんのLINEのトーク履歴を独自に入手した。その中で、西田氏は自らのことを「ご主人さま」と呼ばせるなど、Aさんを洗脳。さらに、取り調べ中にも「俺が法律」など検事とは思えない不適切な発言をしていたことも分かった。検察への信用を大きく揺るがすことになった騒動について