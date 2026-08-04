バルセロナ・アトレティック（Bチーム）に所属するU−19オランダ代表FWシェーン・クライファートが、バルセロナのトップチームで初出場を果たした。バルセロナは現地時間7月31日、プレシーズンマッチでバーミンガムと対戦。2−2の末、PK戦でバーミンガムが勝利した同ゲームに、シェーン・クライファートは左ウイングのポジションでスタメン出場し、前半の45分間プレー。公式戦ではないものの、バルサのトップチームで、初めて