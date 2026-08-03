7月28日に熊本県を襲った最大震度7の大地震。発生直後に大型商業施設「イオンモール熊本」で大規模な爆発が起き、同モール内の雑貨店「ハビタ」（本社・熊本市）の従業員2人が亡くなるという、痛ましい知らせがもたらされた。その経緯が次第に明らかになってきた。「8月2日、犠牲になった大竹玖瑠美さんの通夜が営まれ、『ハビタ』の上野景真社長らも参列して遺族に謝罪しました。その後、取材に応じ、会社幹部が大竹さんほか従業