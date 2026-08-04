ことし6月、福岡県柳川市の商業施設で商品を万引きしたとして、みやま市の市議会議員が書類送検されたことが分かりました。窃盗の疑いで8月3日に書類送検されたのは、福岡県みやま市の諸冨正也市議（48）です。関係者によりますと、諸冨市議はことし6月、柳川市の商業施設で、名刺入れなどを万引きした疑いです。諸冨市議は「衝動でやってしまった。無言電話や、自宅兼事務所にゴミの投げ込みがあり、イライラしていた」と容疑を認