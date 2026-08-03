元ウェザーニュースキャスターの檜山沙耶が3日、自身のインスタグラムを更新し、第1子を妊娠したことを発表した。夫は男子テニスの西岡良仁。檜山は「このたび、第一子を授かりましたことをご報告させていただきます」と報告。「現在は安定期に入り、周りの方々に支えていただきながら、母子ともに健康に過ごしております」と近況を明かした。続けて、「いつも応援してくださる皆さま、そして関係者の皆さまには、心より感謝