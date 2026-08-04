アメリカニューヨーク・タイムズは2日、中国・河北省の張家口市の公安当局向けとみられる外国人監視システムのサイトが一時、インターネット上で外部から閲覧できる状態になっていたと報じました。ニューヨーク・タイムズによりますと、外国人らの動向を監視しているとみられるシステムは、張家口市に住む外国人700人以上を追跡していて、監視カメラ顔認証で捉えた移動履歴、病院の受診歴など、詳細な情報を記録できる仕組みに