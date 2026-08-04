◆米大リーグカブス―ドジャース（３日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が３日（日本時間４日）、本拠のドジャース戦に「２番・右翼」でスタメン出場し、出場７試合ぶりの１９号本塁打を放った。３点を先取されて迎えた初回、先頭のクローアームストロングが右前安打で出塁。左腕ロブレスキに対し、カウント１−１からの３球目、高めの直球をとらえると、左翼席最前列へライナー性で突き刺

◆鈴木誠也、今季19号となる本塁打を放った Seiya Suzuki answers back for the @Cubs with a 2-run homer 💪 pic.twitter.com/rSlCc88q25 — MLB (@MLB) August 4, 2026