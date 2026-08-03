アメリカのトランプ大統領は“アメリカが円買いの為替介入を行ったのはなぜか”と質問され、「円安が進み、日本は助けを求めていた」と話しました。アメリカトランプ大統領「我々は日本と良い関係だ。我々は経済的にとても強いが、日本は円安が進み、少し助けを求めていた。我々は常に日本のために尽くしている」トランプ大統領は2日、大統領専用機の中で“アメリカが円買いの為替介入を行ったのはなぜか”と報道陣から質問され