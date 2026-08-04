「趣里さんの主演ドラマの第1話は世帯平均視聴率10.7％（ビデオリサーチ調べ、関東地区・以下同）。第2話は9.6％と好調です」こう話すのはスポーツ紙記者。好評を博す放送中の趣里（35）主演ドラマ『大空港〜GATE24〜』（テレビ朝日系）。いっぽう、夫の三山凌輝（27）はというと……。「三山さんは7月22日に『文春オンライン』によって、舞台で共演中の女優・花乃まりあさん（33）と連日のように逢瀬を重ねていたことが報じられま