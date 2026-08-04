◇ア・リーグブルージェイズ-アストロズ（2026年8月3日ヒューストン）岡本和真内野手（30）が所属するブルージェイズが、トレード市場の完全「売り手」にまわり、実質今季チーム解体への動きを見せた。昨季ワールドシリーズに進出したチームは、現在52勝60敗、借金8の不振でア・リーグ最下位に沈む。その中で迎えた8月3日（日本時間4日）のトレード期限直前に動きが活発化した。この日、前日2日（同3日）のカージナル