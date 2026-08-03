サッカー日本代表FWの上田綺世（27）の妻でモデルの由布菜月（28）の発言が、ネット上で物議を醸している。’22年に上田と由布は結婚を発表。’26月1月には夫婦そろってSNSを更新し、第一子を授かっていることを報告。同年4月29日に帝王切開の末、女児を出産したことと発表していた。今回の炎上の発端は、今年8月上旬に由布が自身のYouTubeチャンネルに投稿した質問コーナー動画だった（現在削除済み）。視聴者から募った質問に答