球界の夏の大イベントといえばオールスター（マイナビオールスターゲーム）。今年も各球団を代表する選手が出場して球宴を盛り上げたが、「エモやんの月刊野球放談」ではそのあり方にモノ申す！ グラウンド外で起こった議論もろもろ今月も江本氏にブッタ斬ってもらいました。〈前後編の後編〉 【画像】参議院議員としてスポーツ振興くじの法制化に尽力した江本氏 オールスター