女優・吉岡里帆の最新ショットが話題を呼んでいる。３日に自身のインスタグラムを更新。前髪をピンで留めておでこを出し遠いところを見つめるような表情は、普段のキュートな印象からはガラリと変わっている。白いノースリーブの清潔感ある３枚のショットにフォロワーからは「新鮮で綺麗です！」「アジアンビューティー」「透明感すごいです」「全部べっぴんさん」「なんと、凛（りん）とした大人の美しさ！」「いつまで綺麗