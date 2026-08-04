全日空によると、4日朝、羽田空港に着陸しようとしていた上海発の全日空968便で航空機衝突防止装置が作動、パイロットが回避操作をした。別の機体が接近した可能性があり、同社が状況を調べる。乗客乗員にけがはなかった。