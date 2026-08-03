福原遥（27）が主演を務める映画『あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。』が、8月7日の公開を目前に控えている。本作のシリーズ原作は、10代を中心に絶大な人気を誇る汐見夏衛によるベストセラー小説『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』。SNSなどで「とにかく泣ける」と話題になり、シリーズ累計発行部数は180万部を突破している。現代から1945年にタイムスリップした女子高生の百合と、特攻隊員として空に消えた彰の切