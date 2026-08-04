4日未明、東名高速道路伊勢原ジャンクション付近で、トラックなど3台が絡む事故がありました。1人がトラックの下敷きになり、意識不明の重体ということです。警察によりますと、4日午前3時半ごろ、神奈川県の東名高速上り伊勢原ジャンクション付近で事故にあったトラックの運転手から「（トラックの）タイヤがバーストして止まっていた」「業者さんが下敷きになっているかもしれない」と110番通報がありました。タイヤが破裂したト