イオングループが首都圏および北海道で展開している小型食品スーパーマーケット「まいばすけっと」。【写真】超高額時給をPRする「まいばすけっと」の求人ポスターSNS上では今、そんなまいばすけっとの時給が、大きな注目を集めている。「まいばすけっとの時給なんやねんw 知り合いの東大生が家庭教師のバイト辞めてまいばす始めたいうてたけどほんまやったんやな」と、まいばすけっと青山一丁目店（東京都港区）の求人ポスターを