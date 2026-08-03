日本に好印象を抱く韓国人の割合が54.3％で、調査開始以来、最高となったことが分かりました。【映像】“韓国に好印象”の日本人は35.3％に韓国のシンクタンク・東アジア研究院と日本の国際文化会館は、日韓の成人およそ3100人を対象に相互の認識調査を行いました。その結果、韓国人の日本に対する好感度は54.3％で、2013年の調査開始以来、最高を記録しました。旅行や買い物など個人での経験が大きく影響したということです