《判決を重く受け止めております》法人税や消費税約1億5700万円を脱税したとして昨年12月に起訴されていた実業家・インフルエンサーの「宮崎麗果」こと黒木麗香氏（38）。今年7月15日に東京地裁で開かれた公判で、懲役2年6カ月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡され、18日に更新したインスタグラムで冒頭のように、思いを綴った。「宮崎氏は架空の業務委託費を計上するなどして、’21年1月期と’23年、’24年1月期の計3年間に会社の