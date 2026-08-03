2日、欧州連合（EU）で世界初の包括的規制法案「EU人工知能法（AI Act）」が本格的に適用が開始された。 Appleが世界首位に返り咲き中国AI台頭で変わる市場の勢力図 「EU AI Act」は2024年5月に成立した法律。2025年から段階的な運用が始まっており、今回、AI用途に対して透明性義務が発生した。 具体的には、チャットで質問に答えてくれる相手がAIだった場合、「これはAIです」と表示されるようになるほか、AIが作った画