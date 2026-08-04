アメリカのトランプ大統領はイランとの協議について「これが最後のチャンスだ」と警告し、合意に応じるよう求めました。【映像】「これが最後のチャンスだ」と警告するトランプ氏トランプ大統領「はっきりと言うが、現在、協議中だ。イラン側の要請で協議を行っている。皆がイランに最後のチャンスを与えたいと思っている。これが最後のチャンスだ」トランプ大統領は3日、記者団に対し、イランとの協議が現在行われ、順調に進