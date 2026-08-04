午前3時半ごろ、神奈川県の東名高速・伊勢原ジャンクション付近でトラックなど車3台が絡む事故がありました。【写真を見る】【速報】東名高速でトラックなど車3台絡む事故1人死亡2人軽傷神奈川・伊勢原ジャンクション付近警察によりますと、レッカー移動のため停車していたトラックに別の大型トラックが追突し、レッカー業者の作業員がトラックの下敷きになったということです。作業員はその場で死亡が確認され、トラックの男