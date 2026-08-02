【権藤博の「奔放主義」】【前回を読む】私の「巨人戦11連勝」に阪神才木が王手 これほど勝ち続けられる理由を考えた思わず、テレビのスイッチを切りかけた。今年のオールスター、あれでファンは満足したのだろうか。最後まで見た人はどれくらいいただろうか。心配になるくらい、つまらなかった。28日の初戦は28安打、5本塁打が乱れ飛んだ。初回に右翼スタンドに放り込んだ阪神・佐藤輝明の打球は凄まじかった。同じく阪神の