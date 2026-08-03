物価高が続くなかですが、8月もまた値上げの波がきています。ソーセージやヨーグルトなど朝食に欠かせない食材も…。食費のかかる夏休みシーズン、街の人からは苦労の声が聞かれました。■食材“値上げラッシュ”朝食バイキングは夏休みの楽しい家族旅行。ホテルで食べるおいしい食事も、旅の楽しみのひとつです。地元の名産なども楽しめる「朝食バイキング」。――三浦に来たら「マグロ。マグロ大好きな人はマグロだけ」メニュ