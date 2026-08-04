渋谷109が「その年にZ世代で流行したもの」を発表するトレンド大賞。その選考会議から見えてきた【イマ流行っている】【これから流行る】2026年のトレンドとは？【写真を見る】「顔ない」「めじるし」「おかずかき氷」…Z世代の2026年トレンドは何？【THE TIME,】 「デカドリンク」や「おかずかき氷」Z世代を中心に若者トレンドについてマーケティング調査を行っている『SHIBUYA109 lab. 』。今回は、11月頃に発表される「ト