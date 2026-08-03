橋本愛とのハラスメント騒動から約1カ月。俳優・佐藤二朗をめぐり、フジテレビが中心となって製作している映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ!』公式Xが公開した“喜びのコメント”が波紋を呼んでいる。「8月1日、映画の公式Xが更新され、佐藤さんのコメントが紹介されたのですが、先月『もうフジとは関わりたくない』と投稿していた人物とは思えないほど、作品への喜びにあふれた内容だったため、戸惑う声が広