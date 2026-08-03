8月2日、俳優の川口春奈とサッカー日本代表の板倉滉がそれぞれのインスタグラム上で結婚を発表。ビッグな夫婦の誕生に、日本中が沸いた。【写真】時計、指輪、サングラス…川口と板倉が見せていた超高級な“愛の証”約1年の遠距離恋愛の末、結婚川口と板倉は、連名で《この度、私たち板倉滉と川口春奈は結婚しましたことをご報告させていただきます》と報告。さらに、《お腹には私たちの赤ちゃんもいます。無事に生まれてきて