高級車・ベントレーで信号待ちをしていた車に衝突して6人にけがをさせたうえ、車を乗り捨てて逃走したとして、49歳の男が逮捕されました。【映像】道路に乗り捨てられた黒いベントレー韓国籍の宋竜巳容疑者（49）は、3月、東京・八王子市の道路で信号待ちの車に突っ込み、合わせて7台に衝突して車に乗っていた6人にけがを負わせた過失運転致傷などの疑いがもたれています。30代の男性は首の骨を折る重傷です。捜査関係者に