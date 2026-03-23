3月23日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、日米首脳会談について意見を交わした。 もともと中国支局長だった方です 寺島アナ「読売新聞社が今月20日から22日に実施した調査で、高市総理とトランプ大統領の首脳会談を全体とし