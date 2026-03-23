文化放送では、3月30日（月）午後5時30分より、俳優の斉藤慶子と向井亜紀がパーソナリティを務める新番組『小林生駒高原葡萄酒工房 presents 慶子と亜紀のわ～いワイン』をスタートする。 当番組は、宮崎県の美味しいワインを堪能しつつ、楽しいおしゃべりと音楽、グルメ情報をお届けする30分で、パーソナリティを務めるのは、1981年に同局でスタートした伝説の音楽番組『ミスDJリクエストパレ