

文化放送では、3月30日（月）午後5時30分より、俳優の斉藤慶子と向井亜紀がパーソナリティを務める新番組『小林生駒高原葡萄酒工房 presents 慶子と亜紀のわ～いワイン』をスタートする。

当番組は、宮崎県の美味しいワインを堪能しつつ、楽しいおしゃべりと音楽、グルメ情報をお届けする30分で、パーソナリティを務めるのは、1981年に同局でスタートした伝説の音楽番組『ミスDJリクエストパレード』で、ともに女子大生DJとして活躍した斉藤慶子と向井亜紀。ともにエネルギッシュな時代を駆け抜け、お酒とおしゃべりが大好きな2人が、この番組でタッグを組む。

1週間が始まったばかりで少し憂鬱になりがちな月曜日の夕方に、番組冒頭は乾杯からスタート。肩の力を抜いて、これからの1週間を元気に過ごすためのエネルギーをチャージし、ホッと癒やされるひとときを届ける。

先日行われた初回収録では、1回目にも関わらず、まるで本物のワインバーで語り合っているようなリラックスした雰囲気に。話が弾むとともにワインも進み、2人ともついつい飲みすぎてしまったほど。そんな楽しい乾杯のお供になるのは、斉藤慶子の故郷でもある宮崎県小林市の豊かな大地に育まれた「小林ワイン」。おいしいワインと絶品おつまみの情報なども交えながら、長年親交を深めてきた2人が、息の合った楽しいトークを繰り広げる。

新番組スタートにあたり、斉藤慶子と向井亜紀は以下のコメントを寄せている。

【斉藤慶子】

「大好きなワインを片手に、2人で楽しく初回の収録をしました！ 1週間が始まった月曜日の夕方、皆さんも、私たちと一緒に乾杯を楽しんで下さいね♪」

【向井亜紀】

「月曜日、仕事が一段落したらお気に入りのワインで乾杯！ 私たちと一緒に楽しい時間をシェアしませんか？」

【新番組概要】

■番組名：『小林生駒高原葡萄酒工房 presents 慶子と亜紀のわ～いワイン』

■放送日時：毎週月曜日 午後5時30分～6時00分 ※初回放送： 3月30日（月）

■出演： 斉藤慶子、向井亜紀

■メールアドレス： kanpai@joqr.net