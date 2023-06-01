オープニングトーク珍しく柴田さんが切り込んで始まった今週のおかしば。みなさんど～も２週間ぶりです。柴田さんの話は放送直前（１０秒ぐらい前）に撮り終えている煽りVの話。※柴田さんは僕が娘に見せたいから撮っていたと思っていたみたいですが、番組SNS用です。娘用だと思ってこれまでやって苦ていたとしたら毎回全力でどうもありがとうございます！柴田「今回の煽りVの質問はなんでしたっけ？」甲斐「ラ
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