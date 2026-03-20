3月20日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）は、祝日の為大竹がお休み。はるな愛と太田英明アナウンサーが出演し、オープニングではるな愛が演歌を熱唱。演歌愛を存分に語った。 太田英明アナ（アシスタント）「オープニングから生歌を聞かせていただきました」 はるな愛「もう皆さんびっくりしたんじゃないでしょうかね」 太田アナ（アシスタント）「これ番組間違えたと思われちゃいけない