お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。3月20日の放送は、大竹まことがお休み。金曜パートナーのはるな愛が番組冒頭で演歌を歌い上げ、今年3月4日にデビュー40周年を迎えた演歌歌手の坂本冬美氏をゲストに招いた。 はるな「本日のお客様は新曲『遠い昔の恋の歌』が発売中で