文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「音現場から・ミキサー裏話」。番組の工場＝スタジオ、その周辺にまつわるさまざまな話題を技術部員がご紹介。番組やイベントの裏話も盛りだくさんです！ ●3月20日（金）配信 何種類ものヘッドフォンを使っています。仕事用にはやや高価で、音の良し悪しがはっきり分かるタイプのものを使用しています。周囲の音をできるだけ遮るため耳への圧迫が強く