飼い主さんと『水族館』に出かけたポメックスさん。大はしゃぎしすぎて体力配分が上手くできず…まるで小さな子どものような行動が話題になっているのです。 思わず抱きしめたくなる微笑ましいその光景は記事執筆時点で465万回を超えて表示されており、25万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：水族館でテンションMAXだった犬→『イルカショー』を目前に疲れ果てて…子供のような『電池切れ』】 水族館で大