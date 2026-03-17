飼い主さんと『水族館』に出かけたポメックスさん。大はしゃぎしすぎて体力配分が上手くできず…まるで小さな子どものような行動が話題になっているのです。

思わず抱きしめたくなる微笑ましいその光景は記事執筆時点で465万回を超えて表示されており、25万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：水族館でテンションMAXだった犬→『イルカショー』を目前に疲れ果てて…子供のような『電池切れ』】

水族館で大はしゃぎしていた犬→体力配分が上手くできず…

Xアカウント『@monaka_0507』に投稿されたのは、ポメックス「とろろ」くんのお姿。

この日、とろろくんは犬生で初めて『水族館』に出かけられたのだそう。初めて出会うさまざまな動物さんたち、陽キャドッグと名高いとろろくんは大はしゃぎでご挨拶に勤しんでいたのだといいます。

まるで『小さな子どものような行動』に大反響

その愛想の良さ、陽キャドッグの極めし者であることが仇となり…メインイベントの際に思わぬ行動をとってしまうこととなった模様。

水族館のイベントといえば、イルカショー。もちろんとろろくんも例に漏れず、飼い主さんと共にショーの時間にあわせてばっちり着席したものの…。

ショーが始まる頃には、体力の限界を迎えて座ったままウトウトし始めてしまったというとろろくん。

『寝たくない』『気になる』『でも…ねむ…たい…』写真からでも伝わってくる睡魔との攻防、とろろくんは勝利ならず、イルカショーはお休みタイムとなってしまったのだとか。

まるで小さな子どものようなそのお姿があまりにも愛くるしいもので、多くのユーザーをほっこり和ませることとなったのでした。

この投稿には「おすわりで寝ちゃってるの可愛い」「可愛すぎる…！」「起きて…！」「めちゃくちゃ可愛い」「子どもかなｗ」「遊び疲れた子どもがいるｗ」「寝落ちかわいい」などのコメントが寄せられています。

天性の陽キャドッグ！天真爛漫な姿が大人気

持ち前の明るさ、長けたコミュニケーション能力、自信に満ち溢れた振る舞いがとっても魅力的なとろろくん。人も犬も、姿形が全く違う動物たちにもフレンドリーで、水族館はとろろくんにとってたくさんの『気になる』に溢れた場所だったようです。

飼い主さんに溺愛されながら『愛されワンコ』として自分らしく、マイペースに暮らすそのお姿は日々ポメックスの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@monaka_0507」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。