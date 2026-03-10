あと一歩で1次ラウンド突破を逃し涙、それでもグラウンドでファンへ感謝■韓国 7ー2 オーストラリア（9日・東京ドーム）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドプールCは9日、東京ドームで行われ、オーストラリア代表は韓国代表に2-7で敗れた。あと一歩のところで1次ラウンド敗退が決まり、試合後はベンチで涙を流す選手もいたが、その後グラウンドに出て観客へ挨拶。その気丈な振る舞いに、SNS上の日本の