井村屋の人気シリーズ「やわもちアイス」から、季節限定の新商品『やわもちアイス ずんだもち味』が登場します。宮城県仙台市の郷土菓子として知られるずんだもちをイメージした和スイーツアイスで、枝豆のやさしい甘みともちもち食感を一度に楽しめるのが魅力。甘味処のような贅沢な味わいをおうちで手軽に楽しめる、和スイーツ好きにぴったりの一品です♪ ずんだもちを再現した3層構造 『やわもちア