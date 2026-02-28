◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本５―３中日（２７日・バンテリンドーム）「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」の中日戦（バンテリンＤ）で、投げては先発したオリックス・宮城大弥投手（２４）が３回無失点の好投を披露。１次ラウンド開幕戦となる３月６日の台湾戦（東京Ｄ）での第２先発へ向け、弾みをつけた。宮城は落ち着いたマウンドさばきでアウトを積み重ねた。中日を相手に３回５５球を投げて１