社民党の福島瑞穂党首が2026年2月26日に党首記者会見を行った。その中で25年3月9日に行われた福島氏参加の市民団体の集会で、「男が産めるのうんこだけ」というコールが行われたことについて質問を受けた福島氏が回答を避けた。「いま謝罪をするという風には思っておりません」問題となっているのは、25年3月8日の「国際女性デー」に合わせて市民団体「フェミブリッジ・アクション東京」が9日にJR新宿駅前で行った集会。福島氏も参