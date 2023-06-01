「すべての中銀に独立性の問題が存在するとしたら、どの通貨が勝つのか。それは、恐らく最初にそのリスクが織り込まれたドルであろう」とストラテジストは論じている。 直近のドル安ストーリーは、トランプ政権がＦＲＢに圧力をかけ、それが独立性を損ない、ドルの構造的プレミアムを低下させるという見方に基づくものだが、中銀の信認リスクはもはや米国だけの問題ではない。ここ数日の動きがそれを浮き彫りに