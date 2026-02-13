おい。人間。【漫画】初めてのお留守番で猫は？リアルな猫のビジュアルと、身も蓋もない「猫様目線」のツッコミで人気を博しているのが、キジネコ様(@Motidukineko)だ。活発で人間には決して触らせない「キジネコ様」をはじめとする猫たちが、人間側の都合や感情を鋭く一蹴する。そんな猫様に人間が平伏すという異色の会話劇が、愛猫家たちの間で「あるある」と「戦慄」を呼んでいる。作者のうぐいす歌子に、制作の裏側を聞いた。